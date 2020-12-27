Сильный ветер и гололедица: киевлян предупредили об ухудшении погоды [ Редактировать ]
В Киеве в понедельник, 28 декабря, заметно ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают жителей и гостей столицы о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах.
"В Киеве утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Киевлян призвали к осторожности во время передвижения по городу.
Напомним, 26 декабря, более 357 населенных пунктов в Украирне были обесточены в результате осложнения погодных условий -снег, порывы ветра.
Как ранее сообщалось, непогода оставила без света 6 регионов Украины. Осложненные погодные условия устроили "конец света" 214 населенных пунктам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.
Кроме того, в Минэнерго сделали заявление по подорожанию электроэнергии на территории Украины. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.
Напомним, С 1 декабря 2020 года стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возросла на 30%. такие изменения станут ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию.
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