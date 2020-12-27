В Киеве в понедельник, 28 декабря, заметно ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают жителей и гостей столицы о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах.

"В Киеве утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Киевлян призвали к осторожности во время передвижения по городу.

Читайте также Синоптики предупредили украинцев о сильных снегопадах

Напомним, 26 декабря, более 357 населенных пунктов в Украирне были обесточены в результате осложнения погодных условий -снег, порывы ветра.

Как ранее сообщалось, непогода оставила без света 6 регионов Украины. Осложненные погодные условия устроили "конец света" 214 населенных пунктам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Кроме того, в Минэнерго сделали заявление по подорожанию электроэнергии на территории Украины. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Напомним, С 1 декабря 2020 года стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возросла на 30%. такие изменения станут ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.