ДБР викрило військових, які розікрали державне майно [ Редактировать ]
Доки одні ризикують життям, хтось шукає легкої наживи. На Львівщині військові розікрали державне майно більш ніж на мільйон гривень.
Командири полку і батальйону разом із підлеглими пограбували власну військову частину. Вивезли деталі для бойової техніки. Награблене хотіли продати через місцевого підприємця. Зловмисників викрило ДБР. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
по теме
Електричні самокати набирають популярності у Великій Британії. Через пандемію коронавірусу люди почали уникати громадського транспорту. І масово пересідати на велосипеди та електроскутери
Україна приваблює дедалі більше білоруських фахівців - що вони кажуть про роботу тут, і чи варто місцевим непокоїтися через конкуренцію?
З 2017 року чоловіка утримували у штрафному ізоляторі у Тверській області - засудили його до чотирьох років тюрми за участь у "Правому секторі"
На Кіровоградщині працівники СБУ затримали банду, яка тероризувала місцеве населення
Злочинці представлялися соцпрацівниками, та входили у довіру до літніх людей