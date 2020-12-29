НАТО ввели усиленные меры по охране своего биологического оружия в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в НАТО решительно отвергают версию по созданию SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, но, тем не менее, последние события продемонстрировали теоретическую угрозу утечки каких-либо опасных веществ и их вред человеку.

Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует.

Отмечается, что ради предотвращения угрозы в любом виде, решено вести обмен разведданными со странами-партнерами. К тому же, возможное применение биологического оружия может в перспективе закончиться реальной ядерной войной. У НАТО существует спектр реагирования на ядерную угрозу, не смотря на то, что Альянс не владеет таковым.

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Кроме того, стало известно, сколько бюджетных средств мировые державы потратили на гонку ядерных вооружений. США потратили на ядерное оружие почти столько же, сколько остальные восемь стран вместе взятые - $35,4 млрд.