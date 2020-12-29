Ученые из Оклендского университета проследили, как часто жители Новой Зеландии заражались коронавирусом, и пришли к выводу, что среди маори и полинезийцев риск заболеть COVID-19 примерно в 2,5-3 раза выше, чем среди новозеландцев европейского происхождения.

Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

"Точные причины пока неизвестны - это может быть связано как с биологическими, так и социальными факторами, в том числе с неравномерным доступом к здравоохранению", - пишут ученые.

Есть несколько факторов, связанных с повышенной вероятностью заражения COVID-19 и гибели от него пациентов. В частности, болезнь очень тяжело переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов, пожилые люди, диабетики, люди с лишним весом, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

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Подобные генетические особенности неравномерно распределяются по планете. Именно поэтому коронавирус с разной частотой поражает представителей разных этнических и расовых групп.

Уже доказано, что живущие в США и Великобритании выходцы из Африки, Восточной и Южной Азии заболевают коронавирусом и умирают от него примерно в два раза чаще.

Изучая истории болезни почти двух тысяч обитателей Новой Зеландии, которые переболели COVID-19 в марте - октябре 2020 года, ученые открыли еще одну группу риска.

Эпидемии гриппа и других болезней и раньше поражали аборигенов архипелага и полинезийцев гораздо чаще, чем представителей других народов. Поэтому медики решили сравнить, как часто выходцы из Европы, Азии и потомки маори получали SARS-CoV-2 и попадали в реанимацию.

Оказалось, что они действительно более предрасположены и к заражению COVID-19, и к попаданию в реанимационные отделения. Для маори этот показатель был примерно в 2,5 раза выше, чем для новозеландцев европейского и азиатского происхождения, а для полинезийцев - более чем в три раза.

Ученые пока не могут оценить, как именно этническая принадлежность жителей Новой Зеландии влияет на вероятность их смерти от COVID-19, поскольку от пандемии в стране умерло всего 25 человек.

Ранее сообщалось, что обнаружены пугающие последствия коронавируса у женщин.

Как писали "Подробности", новый "британский" штамм коронавируса набирает скорость и теряет силу.