Ученые назвали популярный напиток, который ускоряет обмен веществ, улучшает память, способствует потере веса и обладает множеством свойств, увеличивающих продолжительность жизни. Это чай. Однако, у него есть и противопоказания, пишет newsyou.info.

В обычном чае содержатся танины-полифенольные соединения, которые делают этот популярный напиток и вино горькими на вкус. Они могут помешать усвоению железа. Если же не хочется сокращать потребление чая в день, то нужно убедиться присутствует ли достаточное количество продуктов, богатых железом, в ежедневном рационе. Еще одна проблема - наличие токсинов в чайных листьях. Она касается всех растительных продуктов в условиях современной экологии.

Исследователи уточняют, что в результате тестирования 30 видов чая в каждом из них был выявлен свинец. При этом уровень алюминия был выше рекомендуемой нормы на 20%. Ежедневное воздействие токсинов может вызвать повреждение печени.

Ученые также обнаружили высокий уровень фтора. По их мнению, он способствуют ускоренному повреждению зубов, костей и суставов. Еще одной проблемой при злоупотреблении чаем назвали беспокойство. А также проблемы со сном и головные боли. Весь вред связан с кофеином, который содержится в чайных листьях. Разумеется, его уровень намного меньше чем в кофе - от 20 до 60 мг в чашке. Однако при постоянном употреблении может наблюдаться изжога.

Любителям чая с лимоном также рекомендуют снизить дневную дозу. Несмотря на то, что лимонная кислота является антиоксидантом, чай с лимоном содержит высокий уровень тяжелых металлов. Чтобы уменьшить вредное воздействие на организм, необходимо следить за нормой и выбирать рассыпной листовой чай. По мнению специалистов, в нем намного меньше вредных элементов, чем в пакетированном.

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