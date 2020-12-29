Умер самый сильный мальчик в мире (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
В Нальчике скончался российский сумоист Джамбулат Хатохов, которого внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого сильного мальчика в мире.
Об этом сообщил в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев и выложил совместное фото.
Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый Сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким.
Спортсмен умер в возрасте 21 года, причины его смерти молодого не называются. По некоторым данным, у Хатохова были проблемы с почками.
В 2003 году в возрасте 3,5 лет Джамбулат Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой (по некоторым данным, самый толстый) и сильный мальчик в мире для своего возраста.
Тогда его вес составлял 48 кг, а размер ноги - 32. При этом он обладал уникальной силой, а врачи подтверждали абсолютное здоровье ребенка.
В 7 лет, идя в первый класс, "богатырь" весил 115 кг, а к 17 годам его вес достигал 230 кг. Ему это не нравилось, поэтому он начал заниматься спортом и сбросил за год 50 кг.
Ранее "Подробности" писали о самой сильной девочке в мире: ей 7 лет, но она поднимает 80 кг.
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