Cкончался российский сумоист Джамбулат Хатохов, который в 7 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса Источник: Instagram

В Нальчике скончался российский сумоист Джамбулат Хатохов, которого внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого сильного мальчика в мире.

Об этом сообщил в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев и выложил совместное фото.

Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый Сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким.

Спортсмен умер в возрасте 21 года, причины его смерти молодого не называются. По некоторым данным, у Хатохова были проблемы с почками.

В 2003 году в возрасте 3,5 лет Джамбулат Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой (по некоторым данным, самый толстый) и сильный мальчик в мире для своего возраста.

Тогда его вес составлял 48 кг, а размер ноги - 32. При этом он обладал уникальной силой, а врачи подтверждали абсолютное здоровье ребенка.

В 7 лет, идя в первый класс, "богатырь" весил 115 кг, а к 17 годам его вес достигал 230 кг. Ему это не нравилось, поэтому он начал заниматься спортом и сбросил за год 50 кг.

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