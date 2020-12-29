Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал книгу "2014. Мгновения харьковской весны". Об этом он сообщил в своем Facebook.

... Весна 2014-го. Благодаря чему Украина выстояла? Как нашла силы устоять среди подлых ударов, в хаосе предательства и слабости, ошибок и глупости, вероломства и неуверенности?

Глава МВД написал, что хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, "не только передать настроение, нерв тех месяцев, дней и часов, а и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране, проанализировать сложные внешне и внутриполитические процессы в Украине и вокруг нее".

Я рассказываю свою историю - так, как видел и переживал ее, как харьковчанин и как министр внутренних дел, тогда только-только пришедший на руины правоохранительной системы. Вместо со мной свои истории рассказывают мои соавторы – харьковчане, которые принимали участие в тех событиях, переживали их как историю своего города и свою личную судьбу.

В книге сохранена прямая речь героев без цензуры и редактуры, со всеми живыми эмоциями и порой нелитературными выражениями.

А еще в книге много документов - от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий. На их публикацию Аваков получил специальное разрешение следствия.

Эти документы шокируют своим цинизмом и бесчеловечностью, но я уверен, что они должны быть опубликованы и прочитаны - как неопровержимое документальное свидетельство того, что захват Украины был заранее подготовлен и спланирован, сепаратистские группы были организованы и вооружены, а "ихтамнеты" четко координировались российскими спецслужбами.

В своей книге глава МВД опубликовал "План по Харькову и области" - электронную переписку кураторов "русской весны", в которой детально - вплоть до геометок - разработан план оккупации Слобожанщины.

28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге - создание "ХНР".

Аваков пишет, что этой книгой он высказал свое мнение - как удалось отстоять Харьков, почему не получилось в Донецке и Луганске.

Как сообщали "Подробности", писателем стал и мэр Киева Виталий Кличко - выпустил сборник своих "мемных" цитат.