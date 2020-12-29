Во вторник, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета, которые погибли в авиакатастрофе под Тегераном.

Звание получили посмертно девять членов экипажа.

Звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкин, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

Напомним, утром 8 январе 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На момент катастрофы на борту самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил.

Ранее сообщалось, что Иран взял ответственность за авиакатастрофу МАУ на себя. Также мы писали о том, что виновным в авиакатастрофе грозит до 3 лет тюрьмы.

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