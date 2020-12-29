Во вторник, 29 декабря, президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Действующему главе КСУ объявили подозрение по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса.

Подозрение связано с делом, открытым в 2013 году по факту незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Предприятие сейчас находится на территории, подконтрольной так называемой "ДНР".

Тупицкий на тот момент занимал должность главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда. По версии следствия, он способствовал присвоению активов завода в судебном порядке.

В связи с сообщением о подозрении Офис генпрокурора направил главе государства ходатайство об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца.

Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.