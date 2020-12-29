Землетрясение в Хорватии: в МИД Украины сообщили подробности (фото) [ Редактировать ]
Источник: Jutarnji list
В Хорватии, где 29 декабря произошло повторное мощное землетрясение, разрушен ряд зданий. Проверяются данные о наличии среди пострадавших граждан Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По состоянию на сейчас у нас есть информация, что 29 декабря за 50 км от Загреба было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой более 6. Стихийное бедствие ощущалось по всей стране, в эпицентре причинен большой ущерб строениям и коммуникациям.
По словам дипломата, здание посольства Украины получило небольшие повреждения, но сотрудники не пострадали.
Что касается украинских граждан, наличие украинцев среди пострадавших сейчас проверяется. Посольство в Хорватии открыло горячую линию, на которую можно обратиться за помощью, номер: +38 591 605 10 10. Пока обращений на горячую линию посольства не поступало. Если по каким-то причинам горячая линия не срабатывает, то можно обращаться на горячую линию МИД, у нас работает круглосуточный центр реагирования департамента консульской службы, который даст всю необходимую поддержку.
Из-за сильного землетрясения в Хорватии отменен запрет на передвижение граждан между регионами. Об этом заявил министр внутренних дел республики Давор Божинович, сообщает газета Jutarnji list.
Ранее власти республики наложили запрет на перемещение между регионами с 23 декабря по 8 января из-за распространения коронавируса.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 29 декабря, на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.
По данным Jutarnji list, в хорватском городе Петриня, расположенном к юго-востоку от Загреба, погибли два ребенка - мальчик и девочка.
В Петрине, которая наряду с городом Сисак, оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. Повреждены местная больница и детский сад. Для разбора завалов власти мобилизовали военных.
20 раненых были доставлены в больницу Сисака, двое из них серьезно пострадали. Все они из Петрини.
Очевидцы сообщают, что в Загребе, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде, юго-восточных регионах Австрии и в Италии. В Словении была временно приостановлена работа АЭС "Кршко".
Напомним, что с 1 декабря Хорватия закрыла границы для иностранцев, в том числе туристов.
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