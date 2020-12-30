В Мали взорвали французский БТР: погибли военные [ Редактировать ]
В Мали на самодельной мине подорвался бронетранспортер с французскими военнослужащими, трое из них погибли. Общее количество погибших в Мали военных сил Франции составило 47 человек, сообщает канцелярия президента Франции.
Отмечается, что утром 28 декабря бронетранспортер французских военных, находившихся на задании, атаковали с применением взрывного устройства. В текущей кампании под названием "Бархан" задействованы свыше 5 тыс. французских военных.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уважение этим военнослужащим и вновь подтвердил решимость страны продолжать борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.
Погибшие французские военнослужащие
В последние месяцы в так называемом "районе трех границ" увеличилось число операций против боевиков террористических группировок, которые, по словам министра обороны Франции Флоранс Парли, нападают на местных жителей и угрожают стабильности и безопасности региона.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики обстреляли поселок с мирными жителями. Возле Водяного на Приазовье пророссийские боевики четыре раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, выстрелив 12 и 8 раз соответственно.
Также мы писали о том, что военнослужащий случайно выстрелил из пушки в ТРЦ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
ВО Франции завершили поиски мужчины, который расстрелял троих жандармов
Инцидент произошел около 2:30 ночи 23 декабря вблизи города Сен-Жюст
Инцидент произошел во время матча чемпионата Италии между Пезаро и Триестой
Как рукокрылые оказались в мусорном баке - неизвестно
Инцидент произошел на станции метро "Оболонь"