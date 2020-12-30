В Мали на самодельной мине подорвался бронетранспортер с французскими военнослужащими, трое из них погибли. Общее количество погибших в Мали военных сил Франции составило 47 человек, сообщает канцелярия президента Франции.

Отмечается, что утром 28 декабря бронетранспортер французских военных, находившихся на задании, атаковали с применением взрывного устройства. В текущей кампании под названием "Бархан" задействованы свыше 5 тыс. французских военных.

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"Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уважение этим военнослужащим и вновь подтвердил решимость страны продолжать борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

Погибшие французские военнослужащие

В последние месяцы в так называемом "районе трех границ" увеличилось число операций против боевиков террористических группировок, которые, по словам министра обороны Франции Флоранс Парли, нападают на местных жителей и угрожают стабильности и безопасности региона.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики обстреляли поселок с мирными жителями. Возле Водяного на Приазовье пророссийские боевики четыре раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, выстрелив 12 и 8 раз соответственно.

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