В аэропорту столицы Южного Йемена Адене во время выхода из самолета правительственной делегации из Саудовской Аравии произошел сильный взрыв.

Трагедия унесла жизни огромного количества людей, а также травмировала не малое число граждан. Во время взрыва члены делегации находились на борту самолета - не пострадали.

Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали.

Отмечается, что в декабре 2020 года президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, находящийся в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. Правительство из Эр-Рияда в момент трагедии было отправлено в Аден.

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 30, 2020

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Кроме того, неизвестный мужчина подорвал себя возле кафе в Сомали, где продавали мороженое - в самом центре столицы. В результате трагедии погибли шесть человек, еще восемь получили травмы.

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