В аэропорту столицы Южного Йемена Адене во время выхода из самолета правительственной делегации из Саудовской Аравии произошел сильный взрыв.

Трагедия унесла жизни огромного количества людей, а также травмировала не малое число граждан. Во время взрыва члены делегации находились на борту самолета - не пострадали.

Отмечается, что в декабре 2020 года президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, находящийся в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. Правительство из Эр-Рияда в момент трагедии было отправлено в Аден.

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1