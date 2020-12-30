В ноябре 2020 года задолженность населения за коммуналку увеличилась на 18,6%. Сумма составила 66,1 млрд грн, это на 10 млрд грн больше, чем в октябре. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

В целом в ноябре украинцы уплатили за комуслуги 11,6 млрд грн, что составило всего 52,4% начисленной (22,1 млрд).

Так, задолженность за поставку и распределение газа составляет 27,8 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 5,2 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 44,5 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности за комуслуги на общую сумму 477,4 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 275,4 млн грн.

Также читайте о том, на сколько "взлетели" платежки за коммуналку. Напомним, что доходы украинцев начали считать по-новому, поэтому часть получателей лишилась субсидий.

"Подробности" написали пошаговую инструкцию, чтобы правильно оформить субсидию.

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