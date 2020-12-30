Новый год-2021: как красиво украсить блюда [ Редактировать ]
Новый год 2021 уже совсем близко, самое время задуматься об украшении праздничного стола. Понятно, что без традиционных блюд в эту ночь не обойтись, а что если подать их по-новому. Ваш стол сразу преобразится и станет стильным, придав особой атмосферы празднику.
Обращайте внимание на мельчайшие детали. Даже самая обычная вещь такая, как свечка, поставленная в нужном месте, способна дополнить и даже завершить целостность композиции.
Но давайте уделим внимание самим блюдам. Мы собрали для вас несколько идей того, как можно подать давно привычные нарезки и салаты. Проявите капельку фантазии, творчества и не забывайте, что даже самое простое блюдо станет особенным, если его правильно подать.
Не забывайте, что Новый год - время мечтать и загадывать желания. А ведь делать это тоже нужно правильно. Важно знать, как загадать желание так, чтобы не нанести себе вред, а мечты "заставить" исполниться.
Также предлагаем вам узнать, как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество.
Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.
Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Новый год уже совсем близко, самое время задуматься об украшении елки, ведь нужно успеть проникнуться праздничным настроением до 31 числа
До Нового года остались считанные дни. Украинцам, к сожалению, уже который год подряд придется встречать праздник без снега
Новый год - время мечтать и загадывать желания. А ведь делать это тоже нужно правильно. Важно знать, как загадать желание так, чтобы не нанести себе вред, а мечты "заставить" исполниться
Як Різдво західного обряду святкують на заході нашої країни? Чому саме у ці дні туристи намагаються потрапити у Львів? І чи вдається львів'янам поєднати різдвяний настрій з суворими карантинними вимогами?
Не важливо - жива, чи штучна - головне, аби вбрання ялинки відповідало символу Нового року