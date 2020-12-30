Новый год 2021 уже совсем близко, самое время задуматься об украшении праздничного стола. Понятно, что без традиционных блюд в эту ночь не обойтись, а что если подать их по-новому. Ваш стол сразу преобразится и станет стильным, придав особой атмосферы празднику.

Обращайте внимание на мельчайшие детали. Даже самая обычная вещь такая, как свечка, поставленная в нужном месте, способна дополнить и даже завершить целостность композиции.

Но давайте уделим внимание самим блюдам. Мы собрали для вас несколько идей того, как можно подать давно привычные нарезки и салаты. Проявите капельку фантазии, творчества и не забывайте, что даже самое простое блюдо станет особенным, если его правильно подать.

Не забывайте, что Новый год - время мечтать и загадывать желания. А ведь делать это тоже нужно правильно. Важно знать, как загадать желание так, чтобы не нанести себе вред, а мечты "заставить" исполниться.

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Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.

Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.

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