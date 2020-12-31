Вежливые и толерантные люди делают наш мир лучше. Они всегда приятны в разговоре и тактичны. Это хорошие друзья и собеседники. Астрологи рассказали, какому знаку зодиака присуще такое поведение.

Итак, на первом месте оказались Близнецы. Таких коммуникабельных и вежливых еще нужно поискать. И пусть со стороны может показаться, что эта их общительность слишком надоедлива, будьте уверены, что это люди, которые сумеют найти подход к каждому, будут всегда улыбаться и дарить радость, а еще они просто сама галантность и толерантность.

Близнецы очень любят открыто говорить, чтобы без масок, спокойно выслушать собеседника и дать дельный совет, если понадобится.

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