Сироты смогут получить жилье вне очереди: закон вступил в силу [ Редактировать ]
В четверг, 31 декабря, в Украине вступил в силу закон, согласно которому дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, смогут получить жилье из жилого фонда вне очереди. Документ днем ранее был опубликовали в издании "Голос Украины".
Однако в действие его введут лишь спустя три месяца.
Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации.
Получить жилье или компенсацию они могут при условии, что находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.
Предусмотрено обеспечить сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.
Закон также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.
Ранее мы писали о том, что в Донецкой области девять семей получат компенсацию за разрушенное жилье.
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