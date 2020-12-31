В Киеве заминировали жилой дом [ Редактировать ]
В Киве в Святошинском районе Киева, на улице Якуба Колоса 31 декабря, в жилом многоэтажном доме нашли гранаты, людей эвакуировали.
По данным СМИ, правоохранители эвакуировали жителей.
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Как ранее сообщалось, в аэропорту столицы Южного Йемена Адене во время выхода из самолета правительственной делегации из Саудовской Аравии произошел сильный взрыв. Трагедия унесла жизни огромного количества людей, а также травмировала не малое число граждан. Во время взрыва члены делегации находились на борту самолета - не пострадали.
Напомним, ранее в Афганистане произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения, заряды сдетонировали были взорваны на рынке в центре города.
Кроме того, неизвестный мужчина подорвал себя возле кафе в Сомали, где продавали мороженое - в самом центре столицы. В результате трагедии погибли шесть человек, еще восемь получили травмы.
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