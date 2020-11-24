Гривна дешевеет к доллару, а доллар дешевеет к евро Источник: НБУ

Курс доллара США к евро опустился до уровня апреля 2018 года. По данным Вloomberg, 24 ноября за 1 евро дают 1,18 американского доллара.

Основная причина - американская Федеральная резервная система (аналог европейских Центробанков и украинского Нацбанка) проводит политику "дешевого доллара", снижая ставку рефинансирования. Она определяет стоимость займов, которые ФРС предоставляет коммерческим банкам. Другими словами, чем она ниже, тем ниже процент, по которому банки получают доллары от ФРС.

Политика "дешевого доллара" проводится для того, чтобы сделать американские товары дешевле, чем европейские или азиатские. Благодаря этому увеличиваются продажи товаров made in USA, что позитивно влияет на экономику США.

Это приводит к тому, что курс евро и других валют растет по отношению к доллару.

Как пишет "Сегодня" со ссылкой на президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко, изменение соотношения доллара к евро мало скажется на курсе гривны.

Если допустить, что доллар будет стоить не 1,18, а 1,38 евро, как прогнозируют некоторые западные аналитики, то для украинцев это будет означать лишь подорожание евро, так как курс гривны у нас привязан к доллару. Например, сейчас наличный доллар стоит 28,5 грн, наличный евро - 33,8 грн. Соотношение между ними - 1,186. При соотношении 1,38 доллар будет стоить те же 28,5 грн, а евро - 39,3 грн.

Это означает удорожания для Украины импорта товаров из Европы: топлива, автомобилей, бытовой техники, одежды, продуктов и т.д., поскольку расчет за них проводится в евро.

В 2021 году доллар будет дешеветь к евро, и не исключено, что соотношение достигнет 1,38-1,40, прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex club Андрей Шевчишин. Это означает, что при нынешнем курсе 28,5 грн/$1 евро будет стоить почти 40 грн.

Эксперты прогнозируют, что вскоре европейский Центробанк перейдет "в наступление", поскольку дорогой евро снижает конкурентноспособность европейских товаров. Снижение ставки рефинасирования Центробанком ЕС приведет к тому, что в 2021 году курс вряд ли превысит 1 евро/$1,25.

Напомним, что в июне НБУ снизил учетную ставку до рекордной отметки.

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