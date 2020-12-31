Новий рік, старий карантин: Євросоюз святкує без феєрверків та масових зібрань [ Редактировать ]
Комендантські години, заборона масових зібрань і жодних феєрверків. Більшість країн ЄС зустрічають Новий рік у режимі карантинних обмежень. Як святкуватимуть німці, французи, чехи і поляки - розкаже Тетяна Логунова.
Більше ніж уп'ятьох не збиратися, феєрверки не запускати. Новий рік німці зустрічатимуть по-домашньому тихо. У країні діє режим повного локдауну.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:
Після такого року і я б хотів відсвяткувати з друзями й родиною. Та не можна. Через епідемію це буде найспокійніший і найтихіший Новий рік у сучасній історії Німеччини.
За дотриманням карантинних обмежень стежитиме поліція. Тільки в Берліні на чергування вивели три тисячі правоохоронців. Вони контролюватимуть, чи не порушують люди заборону на запуск піротехніки і масові зібрання.
Аня Діршке, представниця поліції Берліна:
Звісно, ми не ходитимемо по всіх квартирах. Але якщо надійде інформація, що десь влаштували нелегальну вечірку, ми її перевіримо.
У родинному колі Новий рік зустрічатимуть і французи. Там нині діє комендантська година: із восьмої вечора до шостої ранку заборонено виходити з дому без поважної причини. І новорічна ніч не виняток.
Нічого не робитиму. Куплю фуа-гра, шампанське і святкуватиму вдома. А о восьмій піду спати.
Делікатеси до святкового столу цього року французи закуповували скромніше, ніж зазвичай. Найбільший попит мали набори на кілька осіб.
Бріс Тапо, менеджер магазину делікатесів:
Фуа-гра, трюфель, паштет, м'ясна нарізка і сири. Цього року ми підготували більше святкових наборів для двох-трьох людей. Ми ж знали, що великими компаніями не святкуватимуть.
По домівках святкуватимуть і в Чехії. Запросити додому кількох гостей можна, але вони мають прийти до дев'ятої вечора і залишатися аж до п'ятої ранку. У Польщі комендантська година ще суворіша: виходити з дому в новорічну ніч заборонено з сьомої вечора до шостої ранку.
Обмеження щодо кількості гостей, які можуть сидіти за святковим столом, комендантські години, заборони на запуск феєрверків і на поїздки регіонами. Країни ЄС проводжають Старий рік в умовах повного чи часткового локдауну. Із надією, що його наступник, 2021, точно буде кращим і щасливішим. І що 2022 ми всі зустрічатимемо так само, як і раніше.
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