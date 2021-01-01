За минувшие сутки, по состоянию на 1 января 2021 года, в Украине зафиксировали 9 432 новых случая коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев медики выявили в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.

Наибольшее количество зараженных обнаружили в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Одесской области (+544) и Полтавской области (+518).

В общем с начала пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19. Из них коронавирусную болезнь уже преодолели 720 009 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все они берут свое начало из Китайской народной республики.

Также мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ. Отмечается, что вакцину Pfizer/BioNTech внесли в экстренный список препаратов.

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