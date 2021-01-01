В ночь на пятницу, 1 января, в Николаеве в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 произошел пожар. Об этом сообщает местный портал "НикВести".

Так, в балкон на 7 этаже попал фейерверк. Из-за него начался пожар на балконе и в соседней квартире.

Когда загорелся балкон, в квартире никого не оказалось. Отмечается, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

На месте происшествия работали спасатели, газовая служба и карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Киеве при пожаре погибли два человека. Как оказалось, загорелись два металлических гаража размером 3 на 6 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обугленные трупы двух человек. Тела были в таком состоянии, что невозможно было определить даже их пол.

Также мы писали о том, что правоохранители установили погибшего в жутком полтавском пожаре. Погибшим оказался местный молодой человек 1993 года рождения. Пока неизвестно, что мужчина делал на месте трагедии в кинотеатре "Котляревского".

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