Для дипломатической команды страны главной целью на 2021 год является - сохранение и укрепление международной поддержки Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

Дипломат отметил, что сохранение и укрепление международной поддержки Украины является приоритетом номер один.

Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами - США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном - мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств для уверенного преодоления мировых вызовов

Заместитель также назвал другие основные цели для Украины на следующий год, а именно - мир на Донбассе, а также - возврат Крыма в состав Украины.

Мир на деоккупированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина - активный международный игрок - это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году

Он также добавил, что в 2021 году на Банковой ставят целью проведения следующего саммита в нормандском формате. Его стратегической задачей станет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату - Германии и Франции.

Сохранение продолжающегося перемирия, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирования существующих КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории - вот лишь некоторые наши тактические задачи.

Жовква добавил, что санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования и должны храниться до полного восстановления статус-кво.

Украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и будет и в дальнейшем успешно работать над этим

Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке найдена мертвой дипломат ООН. 38-летняя женщина была найдена в спальне своей квартире с ремнем на шее после того, как к ней пришел гость, но на звонок швейцара в квартире никто не отвечал, он вызвал правоохранителей.

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