Центральный банк Казахстана начал отклонять или задерживать покупку долларов на валютном рынке. Он стал вмешиваться в валютные сделки и замораживать их на неопределенный период. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, такие меры были приняты, чтобы избежать падения национальной валюты – тенге.

Курс национальной валюты является политически значимым вопросом для Казахстана, переживающего первую за 20 лет рецессию после двух введенных в стране из-за пандемии коронавируса карантинов, отмечают опрошенные изданием аналитики. Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге.

Стоит отметить, что в марте правительство Казахстана начало ужесточать условия покупки долларов, включая сокращение вдвое до 50 тыс. долларов суммы, которую местные компании могут покупать в день без подтверждающих документов. Государственным предприятиям также было приказано продавать часть своей экспортной выручки.

Важно, что экономисты предполагают, что власти и дальше будут прибегать к тем или иным ограничениям на валютном рынке, поскольку их снятие чревато ослаблением тенге и социальной напряженностью. В этих условиях кредитные организации вынуждены покупать доллары на межбанковском рынке, где ограничения не действуют, однако курс доллара выше, нежели на бирже.

Как ранее сообщалось, в Украине доллар "стремится" к евро, евро остановил падение и растет, доллар также дорожает.