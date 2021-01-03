Новорічні купання! У Черкасах рятувальники витягли рибалку з крижаних обіймів. Чоловік вийшов гумовим човном на воду та випав із нього. Бідоласі вистачило сил самотужки доплисти до найближчого острівця, витягти на берег човна, більше того, навіть розвести багаття, аби зігрітися.

Але повернутися самостійно додому він вже не зміг, тому викликав рятувальників. Ті швидкісним катером доправили рибалку до берега і з ознаками переохолодження передали медикам. Схожа історія трапилася і в Сумах. Там рятувальникам довелося діставати з-під криги двох чоловіків. Один із них - провалився під лід, інший намагався товариша витягти. За допомогою рятівного круга та човна обох чоловіків успішно дістали з води.