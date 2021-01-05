Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала о том, что, несмотря на уменьшившуюся статистику заболеваний коронавирусом в последние дни, коронавирус в Украине не исчез.

По ее словам, после новогодних и рождественских праздников ожидается всплеск инфекции.

Сейчас в стационарах действительно стало меньше больных. Также в декабре количество свободных коек увеличилось.

Потому что октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения.

Количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось. К весне, по словам врача, коронавирус в нашей стране должен ослабнуть, но не исчезнуть.

По прогнозам, весной COVID-19 не исчезнет, но заметно ослабнет. "По крайней мере, мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются.

Снижение статистики заболевших за декабрь медик объясняет тем, что многие украинцы не хотят тестироваться, либо семейные врачи не направляют пациентов на ПЦР.

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