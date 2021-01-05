Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано всего 5 334 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
За сутки заболели 164 ребенка и 362 медработника.
Важно, что за сутки выздоровели от коронавируса 13 850 человека, зафиксирован 202 летальных случая.
Также в течение суток было проведено 24 154 ПЦР-теста и 15 132 ИФА-тестов.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкаской (376) и Полтавской (376) областях.
Как ранее сообщалось, в наиболее густонаселенном населенном пункте Австралии Южном Уэльсе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить карантин.В штатах был введен масочный режим. В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе и городе Сидней.
Читайте также, в Украине разрешат использованию только те вакцины от коронавируса, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.
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