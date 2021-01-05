В Украине за минувшие сутки зафиксировано всего 5 334 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

За сутки заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Важно, что за сутки выздоровели от коронавируса 13 850 человека, зафиксирован 202 летальных случая.

Также в течение суток было проведено 24 154 ПЦР-теста и 15 132 ИФА-тестов.

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Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкаской (376) и Полтавской (376) областях.

Как ранее сообщалось, в наиболее густонаселенном населенном пункте Австралии Южном Уэльсе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить карантин.В штатах был введен масочный режим. В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе и городе Сидней.

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