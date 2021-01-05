В Киеве мужчину подозревают в расстреле жены в новогоднюю ночь. Мужчину задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, в новогоднюю ночь между гражданскими супругами во время застолья возник конфликт, в результате которого мужчина несколько раз выстрелил жене в голову.

В дежурную часть Днепровского управления милиции по линии 102 обратилась женщина и сообщила, что в ее дверь стучит сосед и говорит, что убил свою жену. Оперативный дежурный сразу направил на вызов наряды патрульной полиции, следственно-оперативную группу и "скорую".

Медики с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу пострадавшую, где она впоследствии скончалась.

51-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали.

Проведя осмотр места совершения преступления, правоохранители изъяли из квартиры вещественные доказательства – предмет, похожий на пистолет для отстрела патронов резиновыми пулями "Форт 12Р", четыре стреляные гильзы. Изъятое направили на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщали, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста.

1 января в Черниговской области в лесу нашли тело прокурора.

А в турецком курортном городе Мугла в своем доме была жестоко убита 29-летняя украинка Кристина Новицкая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.