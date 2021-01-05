Во вторник, 5 января, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, курс доллара на межбанке в продаже снизился на 19 копеек до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 34,64 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Так, торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,6250 - 34,6495 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

4 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4350 - 28,4550 грн/доллар, евро 34,9437 - 34,9655 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3868 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 января установлен на таком уровне: 28,4028 гривен за 1 доллар (-0,0282 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,431 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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