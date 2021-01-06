Два десятки кисневих концентраторів отримала одеська лікарня, де лежать хворі на коронавірус

Два десятки кисневих концентраторів отримала одеська лікарня, де лежать хворі на коронавірус. Це допомога в рамках благодійної акції, яку традиційно проводить місцева церковна єпархія. Докладніше - в наступному сюжеті.

Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни. Днями його перепрофілювали під ковід-пацієнтів: усього на сто десять ліжок. Сьогодні тут приймають подарунки - двадцять кисневих концентраторів. З урахуванням уже наявного обладнання, тепер заклад майже повністю забезпечений киснем. Медики - задоволені:

Ольга Грицкевич, головна лікарка Одеського обласного очного шпиталю інвалідів війни:

Вони будуть спокійніші і наші хворі теж, тому що хворі в них порушене дихання, і це для них дуже важливо, коли біля нього, біля його ліжка лежить цей концентратор і в кожну хвилину він може взяти його, включити!

Таку допомогу надала Одеська єпархія Української православної церкви та благодійний фонд "Покров та милосердя". Нові концентратори благословив Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел:

Мы свидетельствуем о том, что жизнь наша принадлежит Богу и за эту жизнь нужно бороться, отстаивать её всеми средствами и способами. Мы верим, что все эти медицинские препараты послужат оздоровлению наших людей. Не одна жизнь будет спасена.

Нове обладнання знадобиться шпиталю і у майбутньому, коли коронавірус відступить.

Наталія Одарій-Захар'єва, т.в.о. директорки Департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації:

Ви всі знаєте, що це шпиталь ветеранів очний, тож в подальшому, щоб ви розуміли пандемія закінчиться і під ветеранів на долікування, реабілітацію, паліативну допомогу - шпиталь буде працювати.

Загалом на Одещині працюють двадцять ковід-лікарень: на понад дві з половиною тисячі ліжок. Ще тисяча двісті місць у резерві.