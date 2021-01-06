Церковна єпархія подарувала два десятки кисневих концентраторів в одеську лікарня [ Редактировать ]
Два десятки кисневих концентраторів отримала одеська лікарня, де лежать хворі на коронавірус. Це допомога в рамках благодійної акції, яку традиційно проводить місцева церковна єпархія. Докладніше - в наступному сюжеті.
Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни. Днями його перепрофілювали під ковід-пацієнтів: усього на сто десять ліжок. Сьогодні тут приймають подарунки - двадцять кисневих концентраторів. З урахуванням уже наявного обладнання, тепер заклад майже повністю забезпечений киснем. Медики - задоволені:
Ольга Грицкевич, головна лікарка Одеського обласного очного шпиталю інвалідів війни:
Вони будуть спокійніші і наші хворі теж, тому що хворі в них порушене дихання, і це для них дуже важливо, коли біля нього, біля його ліжка лежить цей концентратор і в кожну хвилину він може взяти його, включити!
Таку допомогу надала Одеська єпархія Української православної церкви та благодійний фонд "Покров та милосердя". Нові концентратори благословив Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.
Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел:
Мы свидетельствуем о том, что жизнь наша принадлежит Богу и за эту жизнь нужно бороться, отстаивать её всеми средствами и способами. Мы верим, что все эти медицинские препараты послужат оздоровлению наших людей. Не одна жизнь будет спасена.
Нове обладнання знадобиться шпиталю і у майбутньому, коли коронавірус відступить.
Наталія Одарій-Захар'єва, т.в.о. директорки Департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації:
Ви всі знаєте, що це шпиталь ветеранів очний, тож в подальшому, щоб ви розуміли пандемія закінчиться і під ветеранів на долікування, реабілітацію, паліативну допомогу - шпиталь буде працювати.
Загалом на Одещині працюють двадцять ковід-лікарень: на понад дві з половиною тисячі ліжок. Ще тисяча двісті місць у резерві.
по теме
М'який карантин не спрацював. Треба - посилити. Швеція оголосила про нову стратегію боротьби з COVID-19. Країна до останнього уникала жорстких обмежень
Понад півтисячі доз вакцини намагався знищити медик в американському штаті Вісконсин. Усе через теорію змови! Фармацевт дістав флакони з морозильника і залишив на ніч
Заборонене місто! Влада Китаю не пустила у країну міжнародних експертів, які мали встановити походження коронавірусу
Медики реєструють дедалі більше людей, які потерпають від тривалих симптомів корона вірусної інфекції
З точки зору медичної системи, ми не боїмося ні 20 тисяч, ані 25 тисяч на добу, ми точно знаємо, що ми їх витримаємо. - наголосив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов