События в Вашингтоне не окажут существенного влияния и на курс украинской гривны Источник: НБУ

Протесты в США из-за итогов президентских выборов не окажут значительного влияния на курс американского доллара. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил доктор экономических наук Владислав Зимовец.

Что касается событий в США, я думаю, они будут контролироваться и существенного влияния на национальную валюту страны они не окажут. Там есть мощные силы, финансовые институты, которые контролируют этот вопрос. А эти политические события временны. Индексы на бирже технически могут отреагировать, но это будет короткосрочная конъюнктурная реакция.

На фоне протестов в Вашингтоне курс доллара по отношению к евро снизился на 0,1% и торгуется на уровне $1,233 за евро, свидетельствуют данные международного рынка Forex.

По словам эксперта, цены на нефть и другие виды топлива также останутся без особых изменений. События в Вашингтоне не окажут существенного влияния и на курс украинской гривны.

Думаю, на сегодняшний день гривна достаточно уверенно себя чувствует, так как показатели и платежного баланса, и торгового баланса намного лучше, чем в 2019 году. Тут особо опасений нет.

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Напомним, что по официальному курсу НБУ курс доллара США на сегодня, 7 января составляет 28,40 грн. Это на 11 копеек больше, чем было вчера. Вместе с тем курс евро практически достиг 35 гривен.