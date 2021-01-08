Федеральное бюро расследований США совместно с полицией начали собирать данные о лицах, совершивших атаку на здание Капитолия. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

Правоохранители занимаются идентификацией имеющихся фотографий с камер наблюдения. В настоящее время ФБР принимает информацию и цифровые записи.

ФБР ищет информацию, которая поможет установить лиц, которые активно подстрекают к насилию в Вашингтоне, округе Колумбия. ФБР принимает информацию и цифровые записи, изображающие протест и насилие в здании Капитолия и на прилегающей территории в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января 2021 года.

Отмечается, что всех свидетелей беспорядков призывают предоставлять фото- и видеодоказательства нарушений закона протестующими с помощью сайта. При этом, полиция обнародовала фотографии участников митинга и просит граждан помочь с их "деанонизацией".

Фото: FBI

Ранее мы писали, что правоохранители, которые работали в Капитолии подтвердили смерть своего сотрудника от ранений полученных от протестующих. По факту убийства полицейского вскоре будет начато уголовное расследование.

Кроме того, официальная процедура по утверждению итогов президентских выборов в США оказалась сорвана, когда сторонники Дональда Трампа захватили здание Капитолия.

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