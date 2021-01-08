За сутки в столице зарегистрировали 438 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве лабораторно подтвердили 116 469 инфицированных COVID-19. 42 336 человек выздоровели (126 - за минувшие сутки), еще 2052 киевлянина погибли (11 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

238 женщин в возрасте от 20 до 91 года;

179 мужчин, возрастом от 20 до 88 лет;

21 ребенок - от 1 д 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (131 случай), Оболонском районе (73 заболевших) и Деснянском районе (58 пациентов).

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зафиксировали 5676 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом, всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 105 169 заболевших.

Кроме того, Украина закупает вакцины от коронавируса по той же стоимости, что и большинство стран в мире. Первый договор был подписан с китайской компанией Sinovac Biotech.

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