Справедливость на волеизъявление в отношении граждан, проживающих в прифронтовых районах Донбасса, должна быть восстановлена, а чиновники, незаконно отменившие там выборы, – понести наказание. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Выборы в 18 отдельных территориальных громадах власть должна была провести еще в октябре. Повод для их отмены был надуманным и противозаконным. С нашей точки зрения, выборы должны состояться, и как можно быстрее", – сказал Юрий Бойко.

Политик отметил, что власти пора заканчивать игры в "вопросы и ответы". Избирательные права граждан закреплены в Конституции и должны быть обеспечены без всяких предварительных условий.

"Это не предмет для политических торгов и манипуляций. И справедливость в отношении полумиллиона граждан должна быть восстановлена", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также Юрий Бойко считает, что все чиновники, сорвавшие волеизъявление граждан в октябре 2020 года, должны понести за это ответственность по закону.

"Граждане должны реализовать свое избирательное право и дать политическую оценку действиям власти. Но организация голосования – это не "конец истории". Точка в деле о незаконной отмене выборов будет поставлена только тогда, когда понесут наказание все чиновники, сорвавшие волеизъявление граждан в октябре 2020 года", – подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".