Взрыв на газопроводе под Полтавой: названа причина [ Редактировать ]
Оператор газотранспортных систем Украины назвал причину взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов в Полтавской области. Инцидент произошел из-за разгерметизация магистрального газопровода. Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС на странице в Facebook.
Сейчас на месте инцидента работают ремонтные бригады. Аварию уже локализовали, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет.
"ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - подчеркнул оператор.
Оператор уведомил об инциденте Нацполицию, спасателей и Службу безопасности Украины.
"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - говорится в заявлении.
по теме
На место происшествия выехали спасатели и полиция
В Кременчуге (Полтавская область) полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим
Инцидент произошел в населенном пункте Благодатное
В Херсонской области правоохранители задержали мужчину с оружием, гранатами и патронами
По предварительной информации, украинцев нет среди жертв авиакатастрофы в Индонезии