Под Полтавой произошел взрыв на газопроводе [ Редактировать ]
В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. На место происшествия выехали спасатели и полиция. Об этом рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.
По его словам, пока информации о пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе компании "Лубныгаз", произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы.
По предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.
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