Кривава драма на Рівненщині. У більярдному клубі в Дубні чоловік відкрив вогонь із автомата по компанії відпочивальників - один з них загинув. Стрілець від поліції утік, тепер його розшукують по всій країні.

Усе сталося біля ось цього більярдного клубу в місті Дубно. Між двома компаніями зав'язалася сварка. Чоловіки були напідпитку - і конфлікт вирішили кулаками. Після цього один із них сів у позашляховик і поїхав. А невдовзі повернувся до клубу з автоматом і... відкрив стрілянину.

Михайло Савюк, начальник слідчого відділення Дубенського райвідділу поліції ГУНП у Рівненській області:

Один з учасників попередньо на ґрунті особистих неприязних відносин з автоматичної зброї здійснив декілька пострілів в сторону групи осіб, інших людей. Таким чином, від отриманих травм помер на місці події молодий чоловік. Це були прицільні постріли.

Загиблим виявився місцевий фельдшер. Чоловік працював на станції швидкої допомоги. Йому було 23 роки.

Яків Вагилевич, головний лікар Дубенської станції екстреної медичної допомоги:

Це був загальний любимець швидкої допомоги "З Русліком? Ой, із задоволенням поїду". А зараз складаємо бригади: "Поставте мені Русланчика". Він так і був: Руслік, Русланчик. Де потрібно - я поїду - так завше Руслан казав. Де найважче - він ніколи не цурався, не цурався важких викликів.

Лиходій із місця інциденту втік. Автівку залишив біля клубу, бо розбив. За інформацією поліції, стрілець - Рустам Тошов. Йому 34 роки. Він власник охоронної фірми. Його оголосили у розшук.

Михайло Савюк, начальник слідчого відділення Дубенського райвідділу поліції ГУ НП у Рівненській області:

Він з 2015 року проживає в місті Києві, а тут проживають його рідні. Таким чином він приїхав сюди їх провідати і перебував у місті Дубно. Він раніше був в полі зору правоохоронців.

За вбивство чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення. Більярдний клуб, де сталася стрілянина, зачинений. Чому там працювали попри карантинні заборони - пояснити нікому. На телефонні дзвінки адміністрація не відповідає. Водночас у поліції пообіцяли на власника закладу скласти протокол.