В Полтавской области провели заседание Оперативного штаба на месте взрыва газопровода в Лубнах. Сейчас идет технический процесс стравливания газа. Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, ситуация контролируемая.

"Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели осуществляют оповещение жителей о мерах безопасности", - написал он.

По информации АО "Лубныгаз", по состоянию на утро 10 января без газа остаются 2860 абонентов, 4 сельсовета и 7 бюджетных учреждений.

Сразу после аварии прекратили газоснабжение около 3500 жителей 17 населенных пунктов Лубенского района. Это села Вишневое, Воронинцы, Загребелье, Казачье, Лазорки, Несено-Иржавец, Новое, Новооржицкое, Пилиповичи, Полуниевка, Райозеро, Тарасенково, Тимки, Хорошки, Хоружевка, Черевки и Яблоневое.

Ранее под Донецком в результате взрыва погиб подросток.