Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил вероятность продления жесткого карантина в Украине после 24 января. Как подчеркнул он в эфире одного из телеканалов, власти не планирует вводить новый локдаун.

В то же время главный санврач не исключил, что будет принято решение о новом ужесточении карантина и назвал условия.

По словам замглавы Минздрава, жесткий карантин не будут продлевать при одном условии: если не увеличится заболеваемость коронавирусом.

"Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, продолжения карантина не должно быть. Но этот вирус коварный… Мы не можем давать 100%-ю гарантию того, что будет так, как было спрогнозировано", - добавил Ляшко.

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