Продление жесткого карантина: в МОЗ назвали условие [ Редактировать ]
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил вероятность продления жесткого карантина в Украине после 24 января. Как подчеркнул он в эфире одного из телеканалов, власти не планирует вводить новый локдаун.
В то же время главный санврач не исключил, что будет принято решение о новом ужесточении карантина и назвал условия.
По словам замглавы Минздрава, жесткий карантин не будут продлевать при одном условии: если не увеличится заболеваемость коронавирусом.
"Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, продолжения карантина не должно быть. Но этот вирус коварный… Мы не можем давать 100%-ю гарантию того, что будет так, как было спрогнозировано", - добавил Ляшко.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
Работу катков с соблюдением карантинных требований разрешили
Чому під заборону потрапили шкарпетки та серветки в супермаркетах, - пояснив міністр Максим Степанов
Министр сделал заявление
На время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах
Український локдаун дуже відрізняється від європейського, бо... це взагалі не локдаун