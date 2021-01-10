В Украине растет число жертв от COVID-19 [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 5011 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 115 026 заболевших коронавирусом. Выздоровели 791 598 человек (5292 - за минувшие сутки), еще 19 767 украинцев умерли (99 - за минувшие сутки).
Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.
Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
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