По состоянию на 10 января ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в столице, а также в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Николаевской области - 423,2 (-), в Запорожской области - 381,8 (-) и в Черкасской области - 350,8 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 70,3 (+), в Закарпатской области - 92,5 (-) и в Винницкой области - 109,3 (-).

Указывается, что данные с временно оккупированных АР Крым и города Севастополь отсутствуют.

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