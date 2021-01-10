В МОЗ назвали регионы с наихудшей эпидситуацией [ Редактировать ]
По состоянию на 10 января ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в столице, а также в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Николаевской области - 423,2 (-), в Запорожской области - 381,8 (-) и в Черкасской области - 350,8 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 70,3 (+), в Закарпатской области - 92,5 (-) и в Винницкой области - 109,3 (-).
Указывается, что данные с временно оккупированных АР Крым и города Севастополь отсутствуют.
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