Одеська область вийшла у коронавірусні антилідери України [ Редактировать ]
І на сьогодні офіційна коронавірусна статистика така: понад п'ять тисяч інфікованих. І стільки ж тих, хто подолав хворобу. При цьому ушпиталили за минулу добу майже половину пацієнтів, які захворіли.
У лідери за кількістю заражених вийшла Одеська область - 446 випадків. Вона навіть обігнала Київ. Далі у списку найгірших показників Київська, Харківська, Миколаївська області та столиця.
Усього від початку пандемії в Україні на ковід занедужало понад 1 мільйон 115 тисяч людей.
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