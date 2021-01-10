Ушпиталили за минулу добу майже половину пацієнтів, які захворіли

І на сьогодні офіційна коронавірусна статистика така: понад п'ять тисяч інфікованих. І стільки ж тих, хто подолав хворобу. При цьому ушпиталили за минулу добу майже половину пацієнтів, які захворіли.

У лідери за кількістю заражених вийшла Одеська область - 446 випадків. Вона навіть обігнала Київ. Далі у списку найгірших показників Київська, Харківська, Миколаївська області та столиця.

Усього від початку пандемії в Україні на ковід занедужало понад 1 мільйон 115 тисяч людей.