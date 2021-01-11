На повестке Крымской платформы будет только один вопрос - Кулеба [ Редактировать ]
На повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен только один вопрос. Украина и международные партнеры обсудят, как Россия будет уходить с полуострова.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинская сторона не будет возражать, если Россия примет участие в саммите Крымской платформы, поскольку нужно обеспечить переговорный процесс.
"В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем", - добавил Кулеба.
Ранее Кулеба сделал заявление о "нормандском формате".
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