Цена самой популярной криптовалюты мира - биткоина после роста резко упала. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Важно, что за прошедшие сутки биткоин потерял примерно 12 процентов, криптовалюта "опустилась" с 34,1 тысяч до 29 850 долларов.

По данным Coindesk, минимальная зафиксированная стоимость 4 января составляла 28,2 тысячи долларов. В то же время после резкого падения на графиках наблюдается отскок.

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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин стоит 28,5 тысячи долларов. Агентство отмечает, что он рухнул более чем на 15 процентов.

Всего за несколько последних дней цена биткоина обновила несколько исторических максимумов.

Важно, что за год биткоин подорожал в несколько раз: в начале января 2020 года он стоил 7,4 тысячи долларов.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона.

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По данным аналитиков, спрос на биткоин продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.

Но из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов

Как ранее сообщалось, курс биткоина превысил 30 тысяч долларов и продолжает расти. Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов.

Кроме того, курс биткоина достиг исторического максимума. Стоимость криптовалюты подскочила на 6,2%, до 28 572,1 долларов, таким образом, биткоин завершает последний месяц 2020 года ростом почти на 50%.

Читайте также, курс биткоина перевалил за психологическую отметку. По прогнозам аналитиков, биткоин растет на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара.

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