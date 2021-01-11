тревожная информация о разрушениях зданий или возможных жертвах природного катаклизма не поступала/ фото: opentv.media

11 января недалеко от Западного побережья американского штата Аляска произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,1 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки случились в 9 часов утра по киевскому времени. Их эпицентр был расположен в 125 километрах от города Акутан на глубине 36 километров ниже уровня моря.

Отмечается, что тревожная информация о разрушениях зданий или возможных жертвах природного катаклизма в виде землетрясения не поступало. К тому же, власти штата не объявляли там угрозу цунами.

Читайте также, Тайвань накрыло мощное землетрясение. По данным Центрального метеобюро острова, эпицентр подземных толчков залегал недалеко от побережья округа Илан, на глубине 72,2 км (44,9 мили).

Кроме того, в Хорватии произошло сильное землетрясение. Эпицентр природного катаклизма находился возле города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от столицы Хорватии Загреба, на глубине 5 километров.

Ранее мы писали, что Турция содрогнулась от мощного землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье в 07:32 по местному времени в районе Башкале, передает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

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