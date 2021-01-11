Від м'якого локдауну до жорсткого переходить Німеччина. Країна жила в режимі обмежень із 16 грудня. Але зрештою уряд визнав - ефекту від них мало. Тож відсьогодні карантин істотно посилять і триватиме він аж до кінця місяця.

Продовжили заборони і у Франції, зокрема, на роботу ресторанів та культурних закладів, а також подекуди посилили комендантську годину. Схожа ситуація також у Бельгії. Як у Європі розподілили, що є першою необхідністю, а що ні - розкаже Олена Абрамович.

Які продукти необхідні, а які не дуже бельгійці вивчили вже давно. Тут ще під час першого локдауну була перегороджена частина полиць у магазинах. Купити крем для обличчя можна, а от помаду чи іншу косметику ні. Книги - будь ласка, а настільні ігри зась.

Прибрати з полиць іграшки та одяг були зобов'язані навіть продуктові супермаркети, які працювали постійно. Бельгійцям пояснили: такі речі краще купувати на сайтах тих магазинів, які змушені зачинитися в локдаун.

Щоправда, у грудні, з початком святкових знижок, бельгійська влада таки пішла назустріч ритейлерам і скасувала обмеження щодо торгівлі. Хоча відновлюється вона мляво.

Не хочеться нічого купувати. Бо ми нікуди більше не ходимо, ні в які гості чи бари. Не зустрічаємося з друзями.

Для багатьох виявилось проблемою купувати одяг, коли не можна ходити на шопінг парами. Брати із собою чоловіка чи дружину дозволяють лише в меблеві магазини чи автосалони - бо диван або машину зазвичай таки купують на двох. Щоб було менше натовпів, ритейлерам дозволили працювати в неділю.

Раніше в цей день практично все було зачинено. І продовжили робочий день до восьмої вечора. Опісля - всі припиняють роботу. Навіть на автоматах зі снеками написи "продаж товарів після 20.00 заборонено".

А це вже Франція. У Страсбургу, куди наступного тижня вперше за період пандемії мають приїхати на сесію євродепутати, почала діяти комендантська година від шостої вечора. Сам французький президент домовлявся з Європарламентом, щоб повернути проведення сесій сюди.

Бо місто фінансово потерпає без "високоповажних гостей". Та надто витрачати гроші їм тепер ніде - ресторани у Франції досі зачинені, працюють лише на виніс.

Мустафа Гріра, працівник кафе:

Усе заради того, щоб уникнути третього локдауну. Мабуть, краще вже так, аніж щоб знову закрили все повністю. Ми працюємо менше, від того й менше заробляємо - та це краще, ніж нічого.

Зачинені у Франції і гірськолижні курорти, спортивні центри, музеї, театри, кіно. Навіть книги там не визнали товаром першої необхідності, як у Бельгії.

У частині регіонів, так само як у Страсбурзі, днями також посилили умови комендантської години - тепер з дому не можна виходити від шостої вечора до шостої ранку.

Крістіан, житель Парижа:

Звісно, вони постали перед дилемою - і не хотіли ані бути надто суворими, ані надто швидко знімати обмеження. Тепер комендантська година діє не з восьмої, а з шостої вечора. Не знаю, чи ці дві години створять якусь різницю.

Мішель Песно, жителька Парижа:

Я довіряю тим, хто ухвалює рішення, бо зараз справді непроста ситуація - і уряд не може задовольнити всіх. І якщо така постанова ухвалена, потрібно її виконувати.

І в такому режимі французам доведеться жити щонайменше до кінця січня.