Американський конгрес запустив процедуру імпічменту Трампа [ Редактировать ]
Американський конгрес напередодні запустив процедуру імпічменту Дональда Трампа. Президента звинувачують у підбурюванні до заколоту - йдеться, про штурм Капітолія. Імпічмент розглядатимуть 13 та 14 січня.
Повноваження Трампа спливають 20. Утім, якщо до цього часу Палата представників встигне оголосити імпічмент, а Сенат це рішення затвердить - Трамп більше ніколи не зможе брати участь у виборах президента.
по теме
У протестувальників, котрі увірвалися до Конгресу США, знайшли зброю та вибухівку
Пола Манафорта засудили торік, у березні, до 7 років в'язниці за махінації - їх виявили в рамках справи про втручання Росії в американські вибори 2016 року
В понедельник, 11 января, демократы Палаты представителей Соединенных Штатов собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу
У резолюції Трампа звинувачують у тиску на виборчі комісії та в закликах його прихильників до штурму Капітолію
В понедельник, 11 января, глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн сделал заявление