Отмена самоизоляции для въезжающих из Крыма: Ляшко назвал условие [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что гражданам, которые въезжают на территорию Украины с оккупированного Крыма и Донбасса, не нужно будет проходить самоизоляцию.
Для этого они должны получить отрицательный тест на коронавирус.
Согласно постановлению Кабинета министров:
- Самоизоляция или обсервация прибывшего с временно оккупированных территорий не нужна, если человек имеет отрицательный результат теста на коронавирус;
- Тестировать можно как методом ПЦР, так и экспресс-тестом на определение антигена COVID-19;
- Сделать тест можно будет после пересечения КПВВ, наличие пунктов тестирования должны обеспечить областные администрации Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
Ранее самоизоляция не применялась к гражданам младше 12 лет, которые едут поступать в университет или студентам, а также работникам официальных международных миссий и организация аккредитованных в Украине.
Ляшко добавил, что тесты на антиген будут бесплатными для граждан Украины.
Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.
Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
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