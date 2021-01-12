Во вторник, 12 января, во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что гражданам, которые въезжают на территорию Украины с оккупированного Крыма и Донбасса, не нужно будет проходить самоизоляцию.

Для этого они должны получить отрицательный тест на коронавирус.

Согласно постановлению Кабинета министров:

Самоизоляция или обсервация прибывшего с временно оккупированных территорий не нужна, если человек имеет отрицательный результат теста на коронавирус;

Тестировать можно как методом ПЦР, так и экспресс-тестом на определение антигена COVID-19;

Сделать тест можно будет после пересечения КПВВ, наличие пунктов тестирования должны обеспечить областные администрации Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Ранее самоизоляция не применялась к гражданам младше 12 лет, которые едут поступать в университет или студентам, а также работникам официальных международных миссий и организация аккредитованных в Украине.

Ляшко добавил, что тесты на антиген будут бесплатными для граждан Украины.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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