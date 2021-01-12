Аргентинский нападающий и капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Примечательно, что в десятку не попал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - он занял 12 место. Об этом сообщается на сайте IFFHS.

На второй строчке в списке оказался Андрес Иньеста, который сейчас выступает за японский "Виссел Кобе", а третье место занял хавбек "Реала" Лука Модрич. В топ-5 также входят полузащитники "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и "Реала" Тони Кроос.

Дальше расположились: еще один игрок мадридской команды Эден Азарр, форвард "ПСЖ" Неймар, хавбек "Арсенала" Месут Озил, легендарный игрок "Ювентуса" Андреа Пирло (завершил карьеру) и Яя Туре, который уже пол года находится без клуба.

Лучшим тренером десятилетия на клубном уровне IFFHS стал наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд легендарного Пеле. Аргентинец забил 643-й мяч в официальных матчах за испанскую "Барселону".

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