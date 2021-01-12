Инаугурация новоиспеченного президента США Джо Байдена пройдет без зрителей, которые, традиционно, должны были присутствовать на территории здания Капитолия.

Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питман заявила, что все сотрудники и структуры полиции, как на федеральном уровне, так и на местном, готовы предоставлять услуги по обеспеченью безопасности во время процесса торжественной инаугурации, которая официально запланирована 20 января 2021 года.

Отмечается, что предшественник действующей начальницы "капитолийской" полиции Стивен Санд вынужден был подать в отставку после шквала критики, который обрушился на него в следствии штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, произошедшего 6 января.

Ранее мы писали, что конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано после того, как на здание прорвались сторонники Дональда Трампа.

Кроме того, Джо Байден пересмотрел план проведения собственной инаугурации в связи с пандемией коронавируса. Трибуны рядом с Капитолием для первых лиц и гостей сооружают, но количество приглашенных значительно сократили.

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