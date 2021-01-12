В центре Полтавы произошла перестрелка [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, полиция сообщила о стрельбе на улице Нижнемлинской в Полтаве. В результате инцидента пострадал человек.
Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали.
"Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.
Местное издание "Полтавщина" сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города.
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